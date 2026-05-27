В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, угрожая России
04:01 27.05.2026 (обновлено: 15:49 27.05.2026)
Христофору: обращение фон дер Ляйен к России обернулось унижением для ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России унизительным для стран ЕС.
  • По мнению журналиста, слова фон дер Ляйен опасны для ЕС, так как усиливают эскалацию конфликта с Россией.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России вышло унизительным для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики", — сказал он.
По словам эксперта, слова фон дер Ляйен опасны прежде всего для самого ЕС, потому что лишь усиливают эскалацию конфликта с Россией.
"И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений", — добавил журналист.
Вчера фон дер Ляйен, выступая на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе, похвалила стойкость Прибалтийских стран за якобы правильную реакцию на ситуацию с дронами и попыталась угрожать России.
Служба внешней разведки (СВР) России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
В миреРоссияЛитваЛатвияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
