В ЕС рассказали, как фон дер Ляйен опозорилась, угрожая России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России вышло унизительным для стран ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики", — сказал он.
По словам эксперта, слова фон дер Ляйен опасны прежде всего для самого ЕС, потому что лишь усиливают эскалацию конфликта с Россией.
"И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений", — добавил журналист.