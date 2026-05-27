Politico: ЕС хочет расширить роль разведывательного центра

08:58 27.05.2026
Politico: ЕС хочет расширить роль европейского разведывательного центра

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнеполитическая служба ЕС планирует расширить роль европейского разведывательного центра в рамках новой стратегии безопасности.
  • INTCEN не занимается самостоятельным сбором информации, а анализирует разведданные, которые страны ЕС передают добровольно.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС хочет расширить роль европейского разведывательного центра (INTCEN) в рамках новой стратегии безопасности, чтобы укрепить позицию в Брюсселе как основного канала для работы с секретной информацией, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Внешнеполитическая служба ЕС стремится расширить свое подразделение по анализу разведданных, чтобы укрепить свою роль в Брюсселе как основного канала для работы с секретной информацией... В рамках пересмотра стратегии безопасности ЕС Европейская служба внешних связей планирует предложить предоставить INTCEN отдел кадров и собственную IT-инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, центр не занимается самостоятельным сбором информации, он анализирует разведданные, которые страны ЕС добровольно передают.
В ноябре 2025 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. При этом отмечалось, что чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее INTCEN.
