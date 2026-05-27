Экспорт как стратегия: нацпроект помогает развивать российский бизнес

Завершается прием заявок на всероссийскую премию "Экспортер года". В этом году она впервые интегрирована с программой продвижения национального бренда "Сделано в России". Конкурс поддерживает российских предпринимателей и отмечает проекты, которые добились весомых успехов на рынках за рубежом в прошедшем году. Премия проводится Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" . В материале РИА Новости расскажем о том, какие преимущества бизнесу дает участие и как еще поддерживают отечественных производителей.

Уникальность и узнаваемость

Побороться за премию могут как крупные экспортеры, так и представители среднего и малого бизнеса, ИП. Перечень номинаций расширили в этом году. Появились категории для представителей "новой экономики", где в первую очередь оценивается уникальность идеи и продукта. В их числе "Высокие технологии ИТ", "Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Кино, анимация" и "Индустрия туризма". Подать заявку можно до 31 мая включительно.

Например, бренд детской одежды Bodo из города Боровичи Новгородской области в этом году участвует в конкурсе уже в третий раз. В 2024 и 2025 годах компания занимала призовые места в номинациях "Экспортер года в сфере промышленности" и "Лучший экспортер года в сфере электронной торговли". А теперь номинируется в "Индустрии моды" (категория МСП).

Компания открыла производство полного цикла и экспортирует продукцию в страны СНГ – Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Выйти на экспорт в 2020 году ей помог инструментарий, доступный по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" . Бренд активно сотрудничает с РЭЦ и Новгородским центром поддержки экспорта, использует возможности цифровой платформы "Мой экспорт", участвует в выставках и бизнес-миссиях. Новые двери открывает и сертификат "Сделано в России".

По словам руководителя отдела оптовой торговли Bodo Анастасии Ивановой, после участия в конкурсе к бренду проявили интерес СМИ, он стал более узнаваемым, что привлекло новых клиентов и укрепило доверие партнеров.

"Общественное признание оказалось хорошим стимулом для роста. А статус победителя премии стал весомым репутационным активом. И мы всесторонне используем это достижение. Как и другие инструменты комплексной поддержки компаний‑экспортеров", – поделилась собеседница агентства.

Она отметила, что выход на новые рынки связан с трудностями и рисками, которые РЭЦ помогает минимизировать. Это содействие в получении сертификации и выстраивании логистики, финансовая помощь в виде субсидий, а также информационная поддержка и продвижение продукции бренда за рубежом.

Экспорт как стратегия

Активно пользуется возможностями нацпроекта и ИТ-компания "Дата Менеджмент 365" из Санкт-Петербурга – еще один лауреат регионального этапа премии "Экспортер года. Сделано в России". Команда разрабатывает программы для тестирования новых лекарств, которые востребованы по всему миру.

Важную роль в продвижении разработок за рубеж сыграло участие в программе "Сделано в России". Для российской компании экспорт – стратегический план развития.

"Мы видим высокий интерес к цифровым решениям для клинических исследований на рынках Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. И в ближайшие годы планируем усилить международное присутствие, расширяя партнерскую сеть и адаптируя свою облачную платформу (экосистему для сбора, анализа и управления данными – прим ред.) под требования локальных рынков. Отдельное внимание уделяем развитию технологий искусственного интеллекта, которые уже интегрированы в продукт", – рассказал исполнительный директор "ДМ 365" Тимур Галимов.

Энергия для развития

В свою очередь, компания "ЛЕНЭКО" из Санкт-Петербурга поставляет за рубеж биотопливо из отработанного фритюрного масла. Оно увеличивает сроки эксплуатации двигателей, имеет хорошие смазочные характеристики, позволяет минимизировать выбросы в атмосферу вредных выхлопных газов. Продукция востребована в странах ЕС и Азии. Надежным партнером по выходу на экспорт для компании также стал РЭЦ.

"Наша цель – увеличение экспортного потенциала биопродукции с высокой добавленной стоимостью, развитие международного партнерства в области биоэкономики замкнутого цикла, сокращение выбросов парниковых газов", – отметила директор по устойчивому развитию "ЛЕНЭКО" Лариса Горбачева – победительница в номинации "Лучшая женщина-экспортер".

В конкурсе "Экспортер года. Сделано в России" компания участвует с 2022 года, а в прошлом году собрала целый "букет" наград.

"Для нас это не просто соревновательный процесс, а поход за вдохновением. Признание наших достижений по итогам года заряжает новой энергией и оптимизмом", – поделилась Горбачева.

Помимо премии "Экспортер года. Сделано в России", российским компаниям доступен целый ряд мер поддержки для выхода на зарубежные рынки по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" . Получить необходимую услугу можно в режиме "одного окна" на цифровой платформе "Мой экспорт", где уже зарегистрировано свыше 45 тысяч компаний. В прошлом году в общей сложности им оказали более миллиона услуг.