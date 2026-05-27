В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ
04:45 27.05.2026 (обновлено: 09:52 27.05.2026)
В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав РФ рекомендует повторять информацию вслух или переписывать ее на память для эффективного запоминания материала перед сдачей ЕГЭ.
  • Одна из результативных схем запоминания материала — повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом — через шесть-восемь часов, а в последний раз — через сутки.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо повторять информацию вслух или переписывать ее на память для наиболее эффективного запоминания материала перед сдачей ЕГЭ, следует из рекомендаций Минздрава РФ, которые изучило РИА Новости.
Основной период ЕГЭ-2026 начинается в России 1 июня.
Согласно данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала - повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом - через шесть-восемь часов, а в последний раз - через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы, отметил Минздрав.
Кроме того, перед экзаменами следует спать не менее семи-восьми часов, в это время мозг человека обрабатывает информацию, накопленную на протяжении дня, напомнило министерство. Этот подход способствует более качественному усвоению материала, уточнил Минздрав.
