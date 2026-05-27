В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо повторять информацию вслух или переписывать ее на память для наиболее эффективного запоминания материала перед сдачей ЕГЭ, следует из рекомендаций Минздрава РФ, которые изучило РИА Новости.

Основной период ЕГЭ-2026 начинается в России 1 июня.

Согласно данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала - повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом - через шесть-восемь часов, а в последний раз - через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы, отметил Минздрав.