Процесс по делу Дутерте в МУС начнется 30 ноября
15:37 27.05.2026 (обновлено: 15:49 27.05.2026)
МУС начнет процесс по делу экс-президента Филиппин Дутерте 30 ноября

Родриго Дутерте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный уголовный суд начнет судебный процесс по делу экс-президента Филиппин Родриго Дутерте 30 ноября 2026 года.
  • Дутерте доставили из Филиппин в Нидерланды 12 марта 2025 года по ордеру МУС и взяли под стражу.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) начнет судебный процесс по делу экс-президента Филиппин Родриго Дутерте 30 ноября, сообщила в среду пресс-служба инстанции.
Палата предварительного производства МУС в апреле подтвердила обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности в отношении экс-президента Филиппин.
"Судебная палата МУС назначила дату начала судебного разбирательства по делу… Родриго Роа Дутерте на 30 ноября 2026 года", - сообщила пресс-служба суда аккредитованным при МУС журналистам.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".
ФилиппиныМеждународный уголовный судРодриго ДутертеГаагаНидерландыВ мире
 
 
