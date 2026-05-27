В Волгограде грузовик Volvo врезался в восемь машин

ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Водитель грузовой машины Volvo в Волгограде не выдержал безопасную дистанцию и устроил ДТП с участием восьми машин, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по региону.
Как уточнили в областном главке полиции, авария произошла в среду в Волгограде на улице Череповецкой.
"Предварительно, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и собрал семь автомашин. Пострадавших нет", - уточнили в ГУМВД.