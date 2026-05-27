Суд допросил таможенного декларанта по делу сына "крабового короля" Кана

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока допросил специалиста в сфере таможенного декларирования в ходе рассмотрения дела сына "крабового короля" Александра Кана, которого обвиняют в контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

"В судебных заседаниях, проведенных 25 и 26 мая 2026 года, осуществлен допрос свидетелей с оглашением показаний, данных в ходе предварительного расследования, а также допрошен специалист в сфере таможенного декларирования для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию такого лица", - сказала Оленева.