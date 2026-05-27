Суд допросил таможенного декларанта по делу сына "крабового короля" Кана

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока допросил специалиста в сфере таможенного декларирования в ходе рассмотрения дела сына "крабового короля" Александра Кана, которого обвиняют в контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"В судебных заседаниях, проведенных 25 и 26 мая 2026 года, осуществлен допрос свидетелей с оглашением показаний, данных в ходе предварительного расследования, а также допрошен специалист в сфере таможенного декларирования для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию такого лица", - сказала Оленева.
Она напомнила, что судебное разбирательство проводится заочно - без участия подсудимого. Слушание дела отложено на 10 июня.
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела Кана-младшего в феврале. Подсудимый объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, Кан-младший с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом "крабовым королем" Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.
