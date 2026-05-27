Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что датские СМИ и политики проигнорировали теракт ВСУ в Старобельске и не призывали к привлечению виновных к ответственности.

Он также отметил, что политика Дании воспринимается как "индульгенция Киеву на любые новые преступления против России и ее граждан".

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Датские СМИ и политики предпочли игнорировать теракт ВСУ в Старобельске, не проявили сочувствия и сострадания к его жертвам, не призывают к привлечению виновных к ответственности, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник , погиб 21 человек, еще 44 пострадали. По информации СК РФ , удар был нанесен ночью с помощью четырех БПЛА самолетного типа.

"В Дании нет ни слова осуждения со стороны СМИ и политиков этого военного преступления. Не слышно и призывов о привлечении виновных в нем к ответственности. Нет также проявлений сочувствия и сострадания к его жертвам. Трагедию в Старобельске в Дании предпочитают не замечать, как ранее игнорировали и другие террористические преступления украинских вооруженных сил против гражданского населения Донбасса , а теперь и России", - говорится в комментарии посла, текст которого размещен в Telegram-канале дипмиссии.

Барбин добавил, что на заседании Совбеза ООН Дания поставила под сомнение произошедшее в Старобельске и потребовала независимого расследования, хотя украинское командование подтвердило, что их вооруженные силы били по этому городу. По словам посла, исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен возмутилась лишь ответным российским ударом возмездия, целью которого были объекты военного-промышленного комплекса, центры военного управления и военной разведки Украины , в том числе в Киеве

"Лицемерие Дании зашкаливает. Объективность полностью утрачена. В сторону отброшены принципы международного гуманитарного права, которое в понимании Копенгагена , видимо, действует избирательно и на россиян распространяться не должно", - сказал глава дипмиссии.

Посол отметил, что такая политика Дании, как и Запада в целом, воспринимается "не иначе как индульгенция Киеву на любые новые преступления против России и ее граждан".

"Это ставка не на достижение мира, а на дальнейшую эскалацию конфликта", - подчеркнул глава дипмиссии.

В посольстве уточнили, что комментарий был направлен в редакцию датской газеты Jyllands-Posten, но не был опубликован.