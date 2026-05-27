Рейтинг@Mail.ru
Дания проигнорировала теракт ВСУ в Старобельске, заявил российский посол - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 27.05.2026
Дания проигнорировала теракт ВСУ в Старобельске, заявил российский посол

Посол Барбин: датские политики предпочли игнорировать теракт ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что датские СМИ и политики проигнорировали теракт ВСУ в Старобельске и не призывали к привлечению виновных к ответственности.
  • Он также отметил, что политика Дании воспринимается как "индульгенция Киеву на любые новые преступления против России и ее граждан".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Датские СМИ и политики предпочли игнорировать теракт ВСУ в Старобельске, не проявили сочувствия и сострадания к его жертвам, не призывают к привлечению виновных к ответственности, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, погиб 21 человек, еще 44 пострадали. По информации СК РФ, удар был нанесен ночью с помощью четырех БПЛА самолетного типа.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Реакция глав стран Европы на трагедию в Старобельске шокировала Запад
Вчера, 12:45
Дании нет ни слова осуждения со стороны СМИ и политиков этого военного преступления. Не слышно и призывов о привлечении виновных в нем к ответственности. Нет также проявлений сочувствия и сострадания к его жертвам. Трагедию в Старобельске в Дании предпочитают не замечать, как ранее игнорировали и другие террористические преступления украинских вооруженных сил против гражданского населения Донбасса, а теперь и России", - говорится в комментарии посла, текст которого размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Барбин добавил, что на заседании Совбеза ООН Дания поставила под сомнение произошедшее в Старобельске и потребовала независимого расследования, хотя украинское командование подтвердило, что их вооруженные силы били по этому городу. По словам посла, исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен возмутилась лишь ответным российским ударом возмездия, целью которого были объекты военного-промышленного комплекса, центры военного управления и военной разведки Украины, в том числе в Киеве.
"Лицемерие Дании зашкаливает. Объективность полностью утрачена. В сторону отброшены принципы международного гуманитарного права, которое в понимании Копенгагена, видимо, действует избирательно и на россиян распространяться не должно", - сказал глава дипмиссии.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Полянский: Россию на заседании ОБСЕ по Старобельску слушал весь зал
26 мая, 23:12
Посол отметил, что такая политика Дании, как и Запада в целом, воспринимается "не иначе как индульгенция Киеву на любые новые преступления против России и ее граждан".
"Это ставка не на достижение мира, а на дальнейшую эскалацию конфликта", - подчеркнул глава дипмиссии.
В посольстве уточнили, что комментарий был направлен в редакцию датской газеты Jyllands-Posten, но не был опубликован.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Небензя показал журналистам в ООН репортажи из Старобельска
26 мая, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияРоссияСтаробельскВладимир БарбинЛеонид ПасечникМетте ФредериксенВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала