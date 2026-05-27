08:28 27.05.2026
Бутягин рассказал, что Украина завела уголовные дела на его коллег за раскопки

© РИА Новости / Алексей Даничев
Археолог Александр Бутягин на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Археолог Александр Бутягин на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией и вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.
  • Украина возбудила уголовные дела о якобы незаконных раскопках в Крыму не только против Бутягина, но и в отношении ряда его коллег.
  • Бутягин считает, что российские ученые могут стать более осторожными в отношении приглашений на научные мероприятия в европейских странах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что Украина возбудила уголовные дела о якобы незаконных раскопках в Крыму не только против него, но и в отношении ряда его коллег.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.
"Я не единственный, кого Украина обвиняет в якобы незаконных археологических раскопках. Некоторые московские коллеги оказались в такой же ситуации, в отношении них тоже заведены уголовные дела", - сказал Бутягин.
При этом, по оценке ученого, эта ситуация не приведет к снижению объема археологических исследований в Крыму.
"Те, кто ездит на раскопки, будет продолжать ездить. В конце концов, если ты испугаешься и не поедешь, уголовное дело на Украине никуда не исчезнет. А те российские ученые, которые по каким-то причинам отказались от раскопок в Крыму, сделали это уже давно", - отметил Бутягин.
По мнению Бутягина, история с его задержанием в Польше по запросу Украины может привести к тому, что российские ученые начнут более осмотрительно относиться к приглашениям выступить с лекциями или принять участие в научных конференциях в европейских странах.
"К сожалению, это лотерея. Я считал, что Европа не будет играть в охоту на ученых, но оказалось, что некоторые страны к этому готовы. И никогда не узнаешь заранее… Так что, без сомнения, каждый российский ученый теперь двадцать раз подумает, прежде чем куда-то поехать", - считает Бутягин.
