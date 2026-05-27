Бутягин рассказал, что Украина завела уголовные дела на его коллег

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией и вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.

Украина возбудила уголовные дела о якобы незаконных раскопках в Крыму не только против Бутягина, но и в отношении ряда его коллег.

Бутягин считает, что российские ученые могут стать более осторожными в отношении приглашений на научные мероприятия в европейских странах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что Украина возбудила уголовные дела о якобы незаконных раскопках в Крыму не только против него, но и в отношении ряда его коллег.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией . Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.

"Я не единственный, кого Украина обвиняет в якобы незаконных археологических раскопках. Некоторые московские коллеги оказались в такой же ситуации, в отношении них тоже заведены уголовные дела", - сказал Бутягин.

При этом, по оценке ученого, эта ситуация не приведет к снижению объема археологических исследований в Крыму.

"Те, кто ездит на раскопки, будет продолжать ездить. В конце концов, если ты испугаешься и не поедешь, уголовное дело на Украине никуда не исчезнет. А те российские ученые, которые по каким-то причинам отказались от раскопок в Крыму, сделали это уже давно", - отметил Бутягин.

По мнению Бутягина, история с его задержанием в Польше по запросу Украины может привести к тому, что российские ученые начнут более осмотрительно относиться к приглашениям выступить с лекциями или принять участие в научных конференциях в европейских странах.