Fire Point собирает БПЛА в Днепропетровске, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Украинская оборонная компания Fire Point разместила одно из предприятий БПЛА в подвале жилой многоэтажки Днепропетровска, мирные люди боятся жаловаться, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В спальном районе города Днепропетровск в подвальном помещении жилого дома организовано производство ударных БПЛА. Со слов жителей многоэтажки, данное предприятие относится к компании Fire Point", - сообщил эксперт.
По его словам, мирные люди боятся жаловаться на такое "соседство", так как в отношении них могут быть применены карательные меры со стороны силовых ведомств.
Компания Fire Point разрабатывает ракеты и дроны для ВСУ. Скандал вокруг компании разразился после публикаций "пленок Миндича". Содержание записей указывает на то, что интересы компании могли лоббировать высокопоставленные чиновники. Глава компании Fire Point Денис Штилерман отрицает, что реальным владельцем этой компании является фигурант громкого дела о коррупции, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.