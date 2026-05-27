НБА объявила имя лучшего тренера по итогам регулярного чемпионата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джо Маззулла признан лучшим тренером регулярного чемпионата НБА.
- «Бостон Селтикс» под руководством Маззуллы занял второе место в Восточной конференции, но уступил в серии первого раунда плей-офф.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возглавляющий "Бостон Селтикс" Джо Маззулла признан лучшим тренером минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте лиги.
По итогам голосования 100 спортивных журналистов Маззулла набрал 392 балла. Второе место занял главный тренер "Детройт Пистонс" Джей Би Бикерстафф (312), третье - возглавляющий "Сан-Антонио Спёрс" Митч Джонсон (133).
В регулярном чемпионате "Бостон" занял второе место в Восточной конференции, одержав 56 побед при 26 поражениях. В плей-офф клуб уступил "Филадельфии Севенти Сиксерс" в серии первого раунда со счетом 3-4.
Маззулле 37 лет. Он возглавляет "Селтикс" с декабря 2022 года. Под его руководством клуб стал чемпионом НБА в сезоне-2023/24. Американец стал четвертым тренером "Бостона", получившим награду лучшему тренеру, и первым с сезона-1979/80, когда это сделал Билл Фитч. Кроме того, он самый молодой обладатель премии со времен Фила Джонсона в сезоне-1974/75.
