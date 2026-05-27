Теннисистку увезли с корта в инвалидной коляске на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американскую теннисистку Хейли Баптист увезли с корта в инвалидной коляске после травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции.

Посеянная под 26-м номером Баптист получила травму в матче второго раунда против китаянки Ван Сиюй. Инцидент произошел в первом сете при счете 5:4 в пользу китаянки, когда та имела сетбол. При выполнении удара с задней линии американка потеряла равновесие и подвернула левую ногу.