Рейтинг@Mail.ru
Теннисистку увезли с корта в инвалидной коляске на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:00 27.05.2026 (обновлено: 22:08 27.05.2026)
Теннисистку увезли с корта в инвалидной коляске на "Ролан Гаррос"

Баптист увезли с корта в инвалидной коляске после травмы на "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннис, "Ролан Гаррос". Ракетка и мяч
Теннис, Ролан Гаррос. Ракетка и мяч - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хейли Баптист получила травму в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции.
  • Ей оказали первую помощь, после чего медицинский персонал эвакуировал теннисистку с корта в инвалидной коляске.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американскую теннисистку Хейли Баптист увезли с корта в инвалидной коляске после травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции.
Посеянная под 26-м номером Баптист получила травму в матче второго раунда против китаянки Ван Сиюй. Инцидент произошел в первом сете при счете 5:4 в пользу китаянки, когда та имела сетбол. При выполнении удара с задней линии американка потеряла равновесие и подвернула левую ногу.
Баптист оказали первую помощь, но затем медицинскому персоналу пришлось эвакуировать спортсменку с корта в инвалидной коляске.
Ролан Гаррос - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Мировые звезды тенниса остались недовольны призовым фондом "Ролан Гаррос"
4 мая, 13:30
 
ТеннисСпортФранция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала