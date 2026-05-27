Бахрушинский музей и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение

"Соглашение с Санкт-Петербургом имеет для Бахрушинского театрального музея стратегическое значение: оно закрепляет расширение федеральной программы "Новый музей театра" в крупнейшем культурном центре страны. Сегодня в рамках программы уже открыты восемь новых музейных пространств - в Курске, Махачкале, Кинешме, Ярославле, Сухуме, Самаре, Донецке. Федеральная программа получила продолжение и в Санкт-Петербурге: новый музей открылся в Театре юных зрителей имени Брянцева", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.
"Для нас важно, что проект позволяет представить не только историю выдающейся петербургской сцены, но и уникальную педагогическую традицию, заложенную Александром Брянцевым. Новый музей станет частью культурной инфраструктуры северной столицы, площадкой для просветительских программ и еще одним шагом в системной работе по сохранению и актуализации театрального наследия России", - отметила Трубинова.