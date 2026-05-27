11:04 27.05.2026

Бахрушинский музей и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Соглашение с Санкт-Петербургом имеет для Бахрушинского театрального музея стратегическое значение: оно закрепляет расширение федеральной программы "Новый музей театра" в крупнейшем культурном центре страны. Сегодня в рамках программы уже открыты восемь новых музейных пространств - в Курске, Махачкале, Кинешме, Ярославле, Сухуме, Самаре, Донецке. Федеральная программа получила продолжение и в Санкт-Петербурге: новый музей открылся в Театре юных зрителей имени Брянцева", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Как уточняется, первым этапом стало развитие федеральной программы "Новый музей театра", Бахрушинский музей открыл новое пространство в Санкт-Петербургском театре юных зрителей имени Брянцева. В постоянную экспозицию вошли афиши, костюмы, макеты декораций и другие артефакты из фондов Бахрушинского музея и собрания театра. Развивать новую площадку будут эксперты Бахрушинского музея вместе с петербургскими коллегами, систематизируя коллекции, организовывая лекции и мероприятия на тему театрального искусства.
"Для нас важно, что проект позволяет представить не только историю выдающейся петербургской сцены, но и уникальную педагогическую традицию, заложенную Александром Брянцевым. Новый музей станет частью культурной инфраструктуры северной столицы, площадкой для просветительских программ и еще одним шагом в системной работе по сохранению и актуализации театрального наследия России", - отметила Трубинова.

Кроме того, соглашение предполагает организацию совместных мероприятий по популяризации отечественного театрального искусства. Бахрушинский музей представит в Санкт-Петербурге образовательные проекты и программы для детей, подростков и студентов, которые позволят воспитать новое поколение зрителей и вовлечь молодую аудиторию в культурную жизнь региона.
Проект реализуется в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Минкультуры РФ.
