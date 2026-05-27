Мирра Андреева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

- Мирра Андреева, первая ракетка России, пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче второго круга Андреева обыграла испанку Марину Бассольс со счетом 3:6, 6:1, 6:1.
- Продолжительность встречи составила 1 час 51 минута.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго круга посеянная под восьмым номером Андреева сломила сопротивление 175-й ракетки мира испанки Марины Бассольс со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минута.
В третьем круге Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой (27-й номер посева).
Результаты других матчей:
- Жасмин Паолини (Италия, 13) - Солана Сьерра (Аргентина) - 6:3, 4:6, 3:6;
- Ева Лис (Германия) - Сорана Кырстя (Румыния, 18) - 3:6, 0:6;
- Камилла Рахимова (Узбекистан) - Каролина Мухова (Чехия, 10) - 2:6, 2:6.
