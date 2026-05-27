22:57 27.05.2026 (обновлено: 23:24 27.05.2026)
Мирра Андреева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева одержала волевую победу над 175-й ракеткой мира на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева, первая ракетка России, пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче второго круга Андреева обыграла испанку Марину Бассольс со счетом 3:6, 6:1, 6:1.
  • Продолжительность встречи составила 1 час 51 минута.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго круга посеянная под восьмым номером Андреева сломила сопротивление 175-й ракетки мира испанки Марины Бассольс со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минута.
В третьем круге Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой (27-й номер посева).

  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
