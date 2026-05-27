В Казахстане разбился самолет Ан-2

АЛМА-АТА, 27 мая - РИА Новости. Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана, один пилот погиб, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта республики.
"Двадцать седьмого мая 2026 года в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2, эксплуатируемым ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА). На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям, находится в сознании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.
Как сообщили в ведомстве, в соответствии с законодательством расследование авиационного происшествия проведет Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Казахстана.