Лидер "Зенита" покинул клуб - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
12:20 26.05.2026 (обновлено: 12:47 26.05.2026)
Лидер "Зенита" покинул клуб

Казанский "Зенит" объявил об уходе доигровщика Дмитрия Волкова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский волейбольный клуб «Зенит» объявил об уходе доигровщика Дмитрия Волкова.
  • Дмитрий Волков стал трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и завоевал серебро летних Олимпийских игр в Токио со сборной России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Казанский волейбольный клуб "Зенит" объявил в своем Telegram-канале об уходе доигровщика Дмитрия Волкова.
"Будем скучать по твоей игре, неудержимым эмоциям и бесконечному запалу энергии! Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении "Зенита".
В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Волков ведет переговоры с итальянской "Перуджей". Позже волейболист опроверг эту информацию в интервью "БО Спорт".
Волкову 31 год, в составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России. Со сборной России он завоевал серебро летних Олимпийских игр в Токио, стал чемпионом Европы в 2017 году и выиграл две Лиги наций.
