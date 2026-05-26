Рейтинг@Mail.ru
Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений, заявил Небензя - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 26.05.2026 (обновлено: 23:05 26.05.2026)
Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений, заявил Небензя

Небензя: Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений.
ООН, 26 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свете атаки ВСУ по колледжу в Старобельске заявил, что Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений.
"Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют… Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов", - сказал Небензя на пресс-конференции в ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Солдаты с факелами - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Пора покончить". На Западе выступили с радикальным призывом по Украине
Вчера, 16:54
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскВасилий НебензяЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала