20:46 26.05.2026
Полянский: Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине

© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и что русофобия затмевает здравый смысл.
  • Российская сторона добивалась обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, но такой запрос был отклонен.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, русофобия затмевает здравый смысл, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы давали возможность дипломатии, давали и вам всем шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедились, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей вам и Зеленскому наплевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл", - сказал он в ходе своего выступления на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ во вторник в Вене, обращаясь к западным коллегам.
Дипломат напомнил, что наращивание Россией ударов по военному потенциалу киевского режима "стало законной реакцией на бойню, устроенную Зеленским в Старобельске". "Мы и дальше будем бить по целям, обеспечивающим военную машину Киева", - добавил постпред РФ.
Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
Постпред РФ ранее сообщил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В миреРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникОБСЕВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
