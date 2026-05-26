Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одессу готовят к круговой обороне, сообщили в ВСУ.
- В регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоки, "зубов дракона" и других сооружений.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одессу снова готовят к круговой обороне, сообщили в региональном управлении ВСУ.
В феврале глава оперативно-тактической группировки украинских войск "Одесса" Денис Носиков уже заявлял о подготовке Одесской области и областного центра к круговой обороне.
"Одессу готовят к круговой обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления сил территориальной обороны ВСУ "Юг" в социальной сети Facebook*.
Как уточняется в сообщении, в регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоку, "зубов дракона" и других сооружений.
Ранее украинские СМИ сообщили, что власти Киевской области планируют потратить 250 миллионов долларов на "круговую оборону".
Вместе с тем на Украине регулярно появляются сообщения о коррупционных схемах на строительстве фортификационных сооружений. Так, в марте чиновники воинской части в Днепропетровской области похитили 317 тысяч долларов на строительстве оборонительных сооружений. В октябре 2025 года стало известно о хищениях как минимум 4,8 миллиона долларов на фортификациях в Полтавской области.
