Одессу готовят к круговой обороне, сообщили в ВСУ.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одессу снова готовят к круговой обороне, сообщили в региональном управлении ВСУ.

Как уточняется в сообщении, в регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоку, "зубов дракона" и других сооружений.