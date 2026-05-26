VK Fest представил социальные инициативы 2026 года

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. VK Fest обеспечит доступную среду для маломобильных посетителей, расширит перевод на русский жестовый язык, поможет гостям отказаться от лишнего пластика, организует раздельный сбор отходов, а материалы застройки передаст в приюты для животных. Программа "Добрых билетов" поддержит благотворительные фонды во всех городах.

Доступная среда

В Москве на территории ВДНХ команда экспертов в области инклюзии провела аудит площадки на колясках. Младший координатор фондов VK Добра, двукратная чемпионка мира по танцам на колясках Нурсина Галиева и сертифицированный эксперт в области инклюзии и безбарьерной среды, общественный деятель Злата Варламова прошли по ключевым точкам территории. Они проверили удобство пандусов, тротуаров, поручней и уборных. Мероприятие проводилось совместно с командой ВДНХ.

"Инклюзивные проекты — важный фокус для VK. В рамках VK Fest мы основательно проверяем площадки с экспертами в каждом городе. Бывает, что пандус есть, а угол наклона не тот или поручень расположен неудобно. Эксперты отмечают такие моменты — и мы адаптируем инфраструктуру, где это необходимо. ВДНХ полностью соответствует нашим высоким стандартам", — рассказала руководитель направления "Устойчивое развитие" VK Ксения Топоркова.

Тестировать площадки будут в каждом городе, где запланирован VK Fest 2026. В случае выявления недочётов их устранят: специалисты установят настилы и пандусы, где это необходимо, а у сцен оборудуют специальные подиумы, чтобы зрители могли с комфортом смотреть выступления артистов.

Для глухих и слабослышащих людей на главной сцене в Москве будут работать переводчики русского жестового языка. Трансляция с переводом от Маргариты Старцевой, Катерины Кононенко и Марии Зизиной пройдёт на экранах сцены и онлайн — в сообществе VK Fest ВКонтакте. В прошлом году на жестовый язык перевели более 200 треков, трансляцию на РЖЯ посмотрели 3,4 млн раз.

В 2026 году перевод на русский жестовый язык впервые появится в Санкт-Петербурге на Фиолетовой сцене — самой камерной музыкальной локации фестиваля. Переводчик будет работать рядом с артистами и зрителями, чтобы глухие и слабослышащие гости могли полностью включиться в выступления музыкантов.

Для гостей с нейроотличиями создадут социальные истории. Это короткие иллюстрированные рассказы, которые помогут подготовиться к событию: узнать, как проходит фестиваль и где получить помощь на площадке. Команда VK Fest разработала такие материалы для взрослых и детей. Карта сенсорной безопасности покажет, где можно отдохнуть от громких звуков, световых и других стимулов. Информация будет направлена гостям с льготными билетами — их можно получить на сайте фестиваля

В комнатах сенсорной разгрузки гостям доступны игрушки-антистресс и всё необходимое, чтобы расслабиться. Посетители смогут воспользоваться шумоподавляющими наушниками — чтобы контролировать громкость музыки по своим ощущениям и комфортно находиться на выступлениях.

Сайт vkfest.ru адаптировали для слабовидящих и незрячих людей. Тестировщики проверили основные разделы сайта, чтобы информация была доступна всем пользователям.

Экологические проекты

На фестивале будут организованы точки сбора сырья для переработки. Алюминиевые банки, пластиковые бутылки и стаканы можно будет сдать — положить их в контейнеры у фудкортов и зон с активностями. Рекламные баннеры, деревянный брус и напольный ковролин с фестиваля передадут в приюты для бездомных животных. Их используют для благоустройства территории, ремонта, строительства и утепления вольеров. В прошлом году VK Fest передал 27 тонн вторсырья на переработку и в приюты для нужд животных.

Гости фестиваля в Санкт-Петербурге и Москве смогут приобрести многоразовые бутылки для напитков. На территории будут работать бесплатные питьевые фонтаны со станциями фильтрации "Барьер".

Благотворительность

При покупке билетов на VK Fest можно выбрать "Добрый билет". Его стоимость на 100 рублей выше стандартного — эти средства поступят проверенным фондам с благотворительной платформы VK Добро: "Особенный сад" в Москве, "Благотворительная больница" в Санкт-Петербурге, "Звезда" в Казани и "Алиса" в Нижнем Новгороде.