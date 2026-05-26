Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве
15:45 26.05.2026 (обновлено: 19:06 26.05.2026)

Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве

© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson — Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве.
Подпись под документом в ереванском аэропорту "Звартноц" поставили госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Кроме того, стороны парафировали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией по территории Армении.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в перспективах реализации этих договоренностей.
"Армения может подписывать соглашение с кем угодно, это ее право. Но у меня очень большие сомнения, что это соглашение заработает. Уже были такие соглашения американцев с Украиной по редкоземельным металлам — они благополучно перестали существовать, никаких подвижек там нет", - сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".
По слова Джабарова, если у Еревана и Вашингтона все же получится выстроить работающее сотрудничество, то Москве остается лишь пожелать партнерам успеха.
