Судья признался, что допустил ошибку в бою с Усиком

Тренер Рико Верхувена Питер Фьюри заявил, что рефери признал допущенную ошибку в бою с Александром Усиком.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Тренер нидерландца Рико Верхувена Питер Фьюри заявил, что в личном разговоре обслуживавший бой за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) с украинцем Александром Усиком рефери признал допущенную ошибку.

Поединок между Усиком и кикбоксером Верхувеном состоялся в субботу на территории комплекса пирамид в Гизе Египет ) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Как следует из записок судей, по итогам 10 раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95), один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94). Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. Позднее Верхувен заявил, что подал официальный протест на остановку боя.

"Я знаю, что его (рефери) зовут Марк. Он летел со мной обратно одним рейсом. Поэтому я решил поговорить с ним. Лучший способ разобраться в спорной ситуации - это задать вопрос человеку, который и принял решение. Я сказал Марку, что он совершил ошибку. И он ответил мне кое-что очень важное. Он сказал: "Питер, я не слышал гонг", - рассказал Фьюри в интервью, опубликованном на YouTube-канале iFL TV.

"Я ответил: "Что ж, я в это верю, потому что я тоже не слышал гонг. Я думал, что до конца раунда оставалось около двух секунд, потому что ориентировался только на то, что мне говорили люди у ринга". Да, это ошибка, которую он совершил", - добавил тренер.