Армения получает огромную выгоду от сотрудничества в ЕАЭС, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что ВВП Армении на душу населения с 2014 года, когда она еще не была членом союза, практически удвоился с 11,6 миллиарда долларов до 20,2 миллиарда долларов. Реальные зарплаты возросли на 50%. Экспорт Армении в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз, а импорт из государств объединения - в 4,5 раза.
По данным Ушакова, по итогам прошлого года на страны ЕАЭС, прежде всего на Россию, пришлось 38,5% общих экспортных поставок Армении. Помимо этого благодаря евразийской интеграции Армения уже пять лет подряд показывает впечатляющие темпы роста.
