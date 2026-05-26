Бутягин рассказал, что пожелал ему украинец в польской тюрьме

По словам ученого, в польской тюрьме ему ни разу не пришлось столкнуться с негативным отношением к себе как к россиянину со стороны других заключенных.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Освобожденный российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, как заключенный с Украины на прогулке в польской тюрьме пожелал ему освобождения в рамках обмена.

« "Конечно, в камере мы обсуждали гипотетическую возможность обмена заключенными. И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: "Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит", — вспоминает Бутягин

"Скорее, наоборот — даже в числе охранников и заключенных были люди, которые мне сочувствовали. Ну а в худшем случае это было индифферентное отношение", — отметил Бутягин.