"Уже готовят". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о том, что украинские власти лгут о происходящем на фронте, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Когда Зеленский в очередной раз рассказывает о "стабилизации фронта", о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего", — написал он в Telegram.