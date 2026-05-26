"Уже готовят". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о том, что украинские власти лгут о происходящем на фронте, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Когда Зеленский в очередной раз рассказывает о "стабилизации фронта", о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего", — написал он в Telegram.
По мнению Дмитрука, ситуация накаляется не только на фронте, но и в тылу, где стремительно растет внутреннее противостояние общества Зеленскому, а мобилизационный ресурс близок к исчерпанию.
В феврале глава оперативно-тактической группировки украинских войск "Одесса" Денис Носиков уже заявлял о подготовке Одесской области и областного центра к круговой обороне.
Вместе с тем на Украине регулярно появляются сообщения о коррупционных схемах на строительстве фортификационных сооружений. Так, в марте чиновники воинской части в Днепропетровской области похитили 317 тысяч долларов на строительстве оборонительных сооружений. В октябре 2025 года стало известно о хищениях как минимум 4,8 миллиона долларов на фортификациях в Полтавской области.