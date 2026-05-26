Рейтинг@Mail.ru
"Уже готовят". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 26.05.2026
"Уже готовят". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе

Дмитрук: пока Зеленский хвалится системой ПВО, Одессу готовят к круговой обороне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о лжи украинских властей о ситуации на фронте.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о том, что украинские власти лгут о происходящем на фронте, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Когда Зеленский в очередной раз рассказывает о "стабилизации фронта", о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего", — написал он в Telegram.
Бортников: Запад превратил Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Бортников назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе
Вчера, 09:02
По мнению Дмитрука, ситуация накаляется не только на фронте, но и в тылу, где стремительно растет внутреннее противостояние общества Зеленскому, а мобилизационный ресурс близок к исчерпанию.
Во вторник в региональном управлении ВСУ сообщили, что Одессу снова готовят к круговой обороне. Как уточняется в сообщении, в регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоку, "зубов дракона" и других сооружений.
В феврале глава оперативно-тактической группировки украинских войск "Одесса" Денис Носиков уже заявлял о подготовке Одесской области и областного центра к круговой обороне.
Вместе с тем на Украине регулярно появляются сообщения о коррупционных схемах на строительстве фортификационных сооружений. Так, в марте чиновники воинской части в Днепропетровской области похитили 317 тысяч долларов на строительстве оборонительных сооружений. В октябре 2025 года стало известно о хищениях как минимум 4,8 миллиона долларов на фортификациях в Полтавской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Украина глумилась над ударом по Старобельску, заявила Захарова
Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьУкраинаАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала