Украина глумилась над ударом по Старобельску, заявила Захарова
12:51 26.05.2026 (обновлено: 13:04 26.05.2026)
Украина глумилась над ударом по Старобельску, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Украина нанесла удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина глумилась над ударом по колледжу в Старобельске.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина не только нанесла удар по колледжу в Старобельске, но еще и глумилась над этим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
"Помимо всего прочего, вы посмотрите не только прицельный удар по детскому колледжу, по детскому социальному объекту, так еще потом и глумление над этой ситуацией", - сказала Захарова в ходе Международного форума по безопасности.
