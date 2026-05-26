Российские ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отечественные ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Новый сорт картофеля — среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей", — сказал Красников, докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства.
Сорт получил название "Альфа", его вывели специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха в Подмосковье.