Российские ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям - РИА Новости, 26.05.2026
11:56 26.05.2026 (обновлено: 14:55 26.05.2026)
Российские ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям

В России создали устойчивый к заболеваниям новый сорт картофеля "Альфа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые создали новый сорт картофеля "Альфа".
  • Он устойчив к заболеваниям и вредителям.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отечественные ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Новый сорт картофеля — среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей", — сказал Красников, докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства.
Сорт получил название "Альфа", его вывели специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха в Подмосковье.
