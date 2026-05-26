Наноцех по производству противоопухолевых препаратов открылся в Красноярске
05:33 26.05.2026
Наноцех по производству противоопухолевых препаратов открылся в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Наноцех для производства противоопухолевых препаратов открылся в Красноярске на базе НПО "Радиосвязь", сообщает пресс-служба правительства региона.
По его данным, ранее ученые Красноярского научного центра СО РАН и медицинского университета предложили новые технологии диагностики и лечения раковых опухолей. В сообщении поясняется, что при обследованиях можно использовать биосенсоры – специальные чипы на печатной плате с использованием золотых электродов. На поверхность электрода наносится аптамер – отрезок цепочки ДНК, способный связываться только с раковыми клетками. На такой чип нужно нанести каплю плазмы исследуемого человека и по электрохимическому отклику определить наличие онкологического заболевания.
При лечении предполагают использовать нанодиски с содержанием никеля и золота, к которым прикрепляются такие же аптамеры. При введении этой суспензии в организм аптамеры позволяют находить раковые клетки. После чего организм помещают в низкочастотное магнитное поле и доставленные к клеткам наночастицы с содержанием золота начинают вибрировать, разрушая конкретную раковую клетку.
Красноярские ученые называют этот метод магнитно-механической микрохирургией или наноскальпелем. В отличие от химиотерапии она позволяет прицельно уничтожать только злокачественные клетки.
"Сейчас эти технологии проходят стадию научных и лабораторных исследований. Индустриальным партнером проекта стал завод "Радиосвязь". На предприятии разработали способ создания трехслойных нанодисков размером около 100 нанометров из никелевой сердцевины, на которую напыляется золото. Под новое направление – выпуск медицинских изделий – завод выделил отдельный цех", - говорится в сообщении.
Площадку оборудовали вместе с учеными КНЦ СО РАН и КрасГМУ по специальным стандартам. Уже сейчас здесь работают около 250 специалистов по трем направлениям: создание наноскальпелей, производство биосенсоров для диагностики, а также материалов для обследований с использованием циркулирующих опухолевых клеток (уже применяется в медицине).
Глава краевого правительства Алексей Медведев посетил новый цех и высоко оценил ход проекта и планы предприятия.
"Будем оказывать полную поддержку на всех этапах – от выхода на доклинические исследования до государственной регистрации этих разработок в качестве готового медицинского изделия", - сказал Медведев.
