Наноцех по производству противоопухолевых препаратов открылся в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Наноцех для производства противоопухолевых препаратов открылся в Красноярске на базе НПО "Радиосвязь", сообщает пресс-служба правительства региона.

По его данным, ранее ученые Красноярского научного центра СО РАН и медицинского университета предложили новые технологии диагностики и лечения раковых опухолей. В сообщении поясняется, что при обследованиях можно использовать биосенсоры – специальные чипы на печатной плате с использованием золотых электродов. На поверхность электрода наносится аптамер – отрезок цепочки ДНК, способный связываться только с раковыми клетками. На такой чип нужно нанести каплю плазмы исследуемого человека и по электрохимическому отклику определить наличие онкологического заболевания.

При лечении предполагают использовать нанодиски с содержанием никеля и золота, к которым прикрепляются такие же аптамеры. При введении этой суспензии в организм аптамеры позволяют находить раковые клетки. После чего организм помещают в низкочастотное магнитное поле и доставленные к клеткам наночастицы с содержанием золота начинают вибрировать, разрушая конкретную раковую клетку.

Красноярские ученые называют этот метод магнитно-механической микрохирургией или наноскальпелем. В отличие от химиотерапии она позволяет прицельно уничтожать только злокачественные клетки.

"Сейчас эти технологии проходят стадию научных и лабораторных исследований. Индустриальным партнером проекта стал завод "Радиосвязь". На предприятии разработали способ создания трехслойных нанодисков размером около 100 нанометров из никелевой сердцевины, на которую напыляется золото. Под новое направление – выпуск медицинских изделий – завод выделил отдельный цех", - говорится в сообщении.

Площадку оборудовали вместе с учеными КНЦ СО РАН и КрасГМУ по специальным стандартам. Уже сейчас здесь работают около 250 специалистов по трем направлениям: создание наноскальпелей, производство биосенсоров для диагностики, а также материалов для обследований с использованием циркулирующих опухолевых клеток (уже применяется в медицине).

Глава краевого правительства Алексей Медведев посетил новый цех и высоко оценил ход проекта и планы предприятия.