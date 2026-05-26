В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с терактом в Старобельске
23:43 26.05.2026
В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с терактом в Старобельске

Слуцкий: проект обращения к ООН в связи с терактом в Старобельске внесли в ГД

Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск
  • Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске.
  • Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 27 мая.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в палату парламента проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске, Госдума рассмотрит данный документ на пленарном заседании 27 мая, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам подготовил и внес проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске. Это варварский теракт и военное преступление неонацистского украинского режима без срока давности против мирных граждан… Мы требуем найти и наказать виновных", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий уточнил, что "вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 27 мая".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение о подготовке соответствующего обращения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
В миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинЛеонид ПасечникГосдума РФООН
 
 
