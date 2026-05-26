Посол России разочарован молчанием ФРГ после теракта ВСУ в Старобельске

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил разочарование тем, что в ФРГ не нашли слов сочувствия после теракта ВСУ в Старобельске, сообщает российское посольство в ФРГ.
"(Посол РФ – ред.) выразил разочарование, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении боевиков ВСУ. Собеседникам (в МИД Германии – ред.) переданы фотографии с места трагедии, наглядно демонстрирующие масштаб разрушений в Старобельске", - говорится в сообщении дипмиссии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.