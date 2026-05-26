Калинская стартовала с победы на "Ролан Гаррос" и сыграет с Корнеевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Анна Калинская обыграла француженку Лоис Буассон в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Калинской, которая является 24-й ракеткой мира.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла француженку Лоис Буассон в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, которая является 24-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 22-м номером. Буассон идет на 43-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Калинская сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой.