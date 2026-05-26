18:02 26.05.2026
Суд принял во внимание аргументы адвокатов Илариона, заявил правозащитник

Митрополит Иларион. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) и его водитель были задержаны в Чехии 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ.
  • Суд в Чехии принял во внимание аргументы адвокатов митрополита Илариона о процессуальных нарушениях при задержании.
  • Митрополит Иларион и его водитель были освобождены без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд в Чехии принял во внимание аргументы адвокатов митрополита Илариона (Алфеева) о процессуальных нарушениях при задержании архиерея и его водителя, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Митрополит Иларион и его водитель были задержаны в Чехии 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, Во вторник он были освобождены без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд.
"Суд принял внимание позицию адвокатов митрополита Илариона относительно недопустимости нахождения под стражей митрополита Илариона и возможных фальсификаций. Адвокатами были озвучены процессуальные нарушения при осмотре машины митрополита. В принципе, вся эта ситуация выглядела, как какая-то провокация, и никаких идеальных доказательств не было по факту", - рассказал Мельников, общающийся с адвокатом митрополита.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
Ранее Telegram-канал митрополита сообщил, что 24 мая автомобиль архиерея остановили полицейские. Досмотр его машины проходил без независимых свидетелей без видеорегистрации, в двух полицейских автомобилях, участвовавших в остановке, также не было видеокамер, а один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток.
В миреЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)Иван Мельников
 
 
