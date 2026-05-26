Суд принял во внимание аргументы адвокатов Илариона, заявил правозащитник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд в Чехии принял во внимание аргументы адвокатов митрополита Илариона (Алфеева) о процессуальных нарушениях при задержании архиерея и его водителя, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее Telegram-канал митрополита сообщил, что 24 мая автомобиль архиерея остановили полицейские. Досмотр его машины проходил без независимых свидетелей без видеорегистрации, в двух полицейских автомобилях, участвовавших в остановке, также не было видеокамер, а один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток.