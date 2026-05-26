Акции "Игр на стероидах" обвалились на 40% на Нью-Йоркской фондовой бирже

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции Enhanced Games ("Игры на стероидах") во вторник упали более чем на 40% в первые минуты после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что привело к потере почти 800 миллионов долларов рыночной капитализации, сообщает swimswam.com.

Отмечается, что на момент публикации цена акций колеблется около 3,19 доллара, что является самым низким показателем за все время на фоне 52-недельного максимума в 14 долларов.

Первые в истории "Игры на стероидах", где участникам было разрешено принимать любые препараты для улучшения результатов, состоялись в Лас-Вегасе 24 мая. В них принял участие российский пловец Евгений Сомов, завоевавший серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке этим же стилем. Главный скандал турнира связан с "мировым рекордом" греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем (20,81 секунды), вокруг которого возникли споры о полиуретановом костюме и возможных манипуляциях с секундомером.