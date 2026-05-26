Акции "Игр на стероидах" обвалились на 40% на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
21:44 26.05.2026
Акции "Игр на стероидах" обвалились на 40% на Нью-Йоркской фондовой бирже

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции Enhanced Games упали более чем на 40% в первые минуты после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • Рыночная капитализация компании снизилась почти на 800 миллионов долларов.
  • Первые «Игры на стероидах» прошли в Лас-Вегасе 24 мая, российский пловец Евгений Сомов завоевал серебро и бронзу.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции Enhanced Games ("Игры на стероидах") во вторник упали более чем на 40% в первые минуты после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что привело к потере почти 800 миллионов долларов рыночной капитализации, сообщает swimswam.com.
Отмечается, что на момент публикации цена акций колеблется около 3,19 доллара, что является самым низким показателем за все время на фоне 52-недельного максимума в 14 долларов.
Первые в истории "Игры на стероидах", где участникам было разрешено принимать любые препараты для улучшения результатов, состоялись в Лас-Вегасе 24 мая. В них принял участие российский пловец Евгений Сомов, завоевавший серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке этим же стилем. Главный скандал турнира связан с "мировым рекордом" греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем (20,81 секунды), вокруг которого возникли споры о полиуретановом костюме и возможных манипуляциях с секундомером.
Ранее сообщалось, что за мировой рекорд на этом турнире организаторы пообещали выплатить один миллион долларов, а за победу - 250 тысяч долларов.
