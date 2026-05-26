Спиридонов может закончить с волейболом в этом году

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский волейболист Алексей Спиридонов сообщил РИА Новости, что на данный момент не решил, в каком чемпионате будет играть в новом сезоне и допустил, что может завершить карьеру.
Спиридонову 37 лет. В июле 2020 года российский доигровщик подписал контракт с катарским "Аль-Ахли". Затем в 2023 году перешел в "Аль-Джазиру" (Абу-Даби), но затем вернулся в Катар, став игроком "Аль-Араби", с которым выиграл чемпионат и Кубок Катара. В 2024 году перешел в "Эр-Райян", с которым тоже завоевал чемпионство. В России Спиридонов в составе казанского "Зенита" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок России. Вместе со сборной России волейболист побеждал на чемпионате Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.
"Планов у меня пока нет, лето, качаюсь - делаю тело красивым. А дальше посмотрим. В Катаре я прожил и отыграл пять лет, как бы там ни было хорошо: море, солнце, лайтовые тренировки, но без семьи тяжело жить, поэтому уехал оттуда. Посмотрим, что будет в этом году, не хочу пока ничего загадывать: может, буду играть, а может, и закончу уже. Российский чемпионат не рассматриваю", - сказал Спиридонов.