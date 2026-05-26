Рейтинг@Mail.ru
Итальянец Синнер вышел во второй круг "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:43 26.05.2026
Итальянец Синнер вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Синнер обыграл Табюра и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер обыграл Клемана Табюра в первом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:4 в пользу Синнера, который является первой ракеткой мира.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Клемана Табюра в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Табюр идет 171-м в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема финалист прошлогоднего "Ролан Гаррос" сыграет с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло.
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Пегула проиграла Биррелл в первом круге "Ролан Гаррос"
Вчера, 23:28
 
ТеннисСпортРолан ГарросЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала