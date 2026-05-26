Итальянец Синнер вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Клемана Табюра в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Табюр идет 171-м в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.