Шойгу осудил попытки ЕС скрыть предоставление воздушного пространства Киеву

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что ряд стран Европы непосредственно предоставляют свое воздушное пространство Украине для атак по территории России

"Публичные попытки европейских политиков, особенно, прибалтийских, скрыть очевидные факты выглядят нелепо. Чего стоит обвинение России в появлении в небе над их странами украинских ударных дронов. А Белоруссии - в намеренном направлении воздушных шаров с контрабандой", - сказал Шойгу на встрече с госсекретарем совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем

Какими бы лицемерными ни были подобные заявления, это ни в коем случае не умаляет опасности дальнейших шагов террористического киевского режима и его западных спонсоров, подчеркнул Шойгу.