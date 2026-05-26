Шойгу осудил попытки ЕС скрыть предоставление воздушного пространства Киеву
18:16 26.05.2026 (обновлено: 18:18 26.05.2026)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве
  • Шойгу назвал попытки европейских стран скрыть тот факт, что они предоставляют Украине свое воздушное пространство для атак на Россию, нелепыми.
  • Он подчеркнул, что Москва прекрасно понимает истинную цель подобных действий и реагирует на них соответствующим образом.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что ряд стран Европы непосредственно предоставляют свое воздушное пространство Украине для атак по территории России.
"Публичные попытки европейских политиков, особенно, прибалтийских, скрыть очевидные факты выглядят нелепо. Чего стоит обвинение России в появлении в небе над их странами украинских ударных дронов. А Белоруссии - в намеренном направлении воздушных шаров с контрабандой", - сказал Шойгу на встрече с госсекретарем совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Какими бы лицемерными ни были подобные заявления, это ни в коем случае не умаляет опасности дальнейших шагов террористического киевского режима и его западных спонсоров, подчеркнул Шойгу.
"Прекрасно понимаем истинную цель подобных действий наших европейских соседей и реагируем сообразно", - сказал он.
