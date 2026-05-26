Нестратегическое ЯО в Белоруссии усилило сдерживание, заявил Шойгу
14:10 26.05.2026
Нестратегическое ЯО в Белоруссии усилило сдерживание, заявил Шойгу

Шойгу: размещение "Орешника" в Белоруссии усилило эффект сдерживания Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии усилило сдерживающий эффект, заявил Сергей Шойгу.
  • Шойгу отметил необходимость регулярного закрепления этого эффекта.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет "Орешник" в Белоруссии заметно усилило эффект сдерживания Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник", по оценке военных экспертов, заметно усилило сдерживающий эффект", - сказал Шойгу на встрече с госсекретарем совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Он отметил, что этот эффект стоит регулярно закреплять. Шойгу напомнил, что 19-21 мая Вооруженные силы России и Белоруссии совместно отработали практическую подготовку к применению подобных систем.
В целом, по его словам, российско-белорусское военное и военно-техническое сотрудничество, в том числе благодаря политике коллективного Запада, развивается по всем направлениям.
БезопасностьБелоруссияРоссияСергей ШойгуАлександр Вольфович
 
 
