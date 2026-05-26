Астроном рассказал, когда в Петербурге в будут белые ночи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге продлится с конца мая до середины июля.
- Белые ночи объясняются наклоном земной оси, из-за чего летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт лишь незначительно.
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге продлится с конца мая до середины июля, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
"Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге начинается в конце мая и продлится до середины июля", - сказал Францев.
Он отметил, что в этот период после заката в Санкт-Петербурге светло, словно наступили сумерки, а не ночь. По словам Францева, белые ночи объясняются наклоном земной оси. Летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт лишь незначительно: оно движется почти параллельно линии горизонта. В результате полная темнота после заката не наступает.