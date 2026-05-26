Астроном рассказал, когда в Петербурге в будут белые ночи

Он отметил, что в этот период после заката в Санкт-Петербурге светло, словно наступили сумерки, а не ночь. По словам Францева, белые ночи объясняются наклоном земной оси. Летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт лишь незначительно: оно движется почти параллельно линии горизонта. В результате полная темнота после заката не наступает.