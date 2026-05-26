Сборная России по футболу прилетела в Каир на матч с Египтом

КАИР, 26 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу прибыла в Каир на товарищеский матч с командой Египта, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Начало - 21:00 мск.
На сбор, который стартовал 23 мая, тренерский штаб сборной России вызвал 32 футболиста. Впервые в национальную команду был вызван полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов. Место нападающего московского "Локомотива" Дмитрия Воробьёва, который не сможет принять участия в сборе по медицинским причинам, занял форвард столичного "Динамо" Иван Сергеев.
Помимо матча в Каире сборная России проведет две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго соответственно.