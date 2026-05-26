Международная федерация университетского спорта допустила Россию

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте FISU.

В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом белорусские спортсмены были допущены без каких-либо ограничений - с флагом и национальной символикой.

« "Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности – участие без национального флага, формы и т. д. – представляют собой максимальное ограничение, применимое на любом мероприятии FISU, независимо от позиции соответствующей международной федерации", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Таким образом, участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Решение исполкома FISU поприветствовал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

« "Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором - генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем", - заключил министр.