Робот Светлана в Подмосковье обработал почти 30 миллионов звонков - РИА Новости, 26.05.2026
12:57 26.05.2026
Робот Светлана в Подмосковье обработал почти 30 миллионов звонков за четыре года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Почти 30 миллионов звонков обработал робот Светлана в Подмосковье с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе для пациентов работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Он принимает не только входящие звонки, но и совершает исходящие.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин указал, что робот Светлана помогает обрабатывать звонки, поступающие по номеру телефона 122. С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом.
"Также Светлана самостоятельно напоминает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. Мы запустили робота Светлану в 2022 году. За это время она обработала почти 30 миллионов звонков", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Помимо возможности записаться на прием к врачу через робота Светлану, можно также воспользоваться приложением "Добродел здоровье", региональным порталом госуслуг "Здоровье", чат-ботом "Денис" в мессенджере "Макс".
