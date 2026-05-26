Робот Светлана в Подмосковье обработал почти 30 миллионов звонков

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Почти 30 миллионов звонков обработал робот Светлана в Подмосковье с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе для пациентов работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Он принимает не только входящие звонки, но и совершает исходящие.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин указал, что робот Светлана помогает обрабатывать звонки, поступающие по номеру телефона 122. С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом.

"Также Светлана самостоятельно напоминает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. Мы запустили робота Светлану в 2022 году. За это время она обработала почти 30 миллионов звонков", — приводит пресс-служба слова Забелина.