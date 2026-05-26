"Реал" опоздал с подписанием Моуриньо
13:38 26.05.2026 (обновлено: 13:40 26.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский футбольный клуб «Реал» не успеет активировать пункт о выкупе контракта тренера Жозе Моуринью у лиссабонской «Бенфики» за 7 миллионов евро.
  • Из-за досрочных президентских выборов в «Реале» клуб будет вынужден выплатить «Бенфике» почти 15 миллионов евро за возвращение Моуринью.
  • Президент «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую им должность после второго подряд сезона без титулов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" не успеет активировать пункт о выкупе контракта тренера Жозе Моуринью у лиссабонской "Бенфики" за 7 миллионов евро и будет вынужден выплатить большую сумму, сообщает RTP.
По информации источника, из-за досрочных президентских выборов в "Реале" клуб не сумеет активировать истекающий во вторник пункт о 7 млн евро отступных. В дальнейшем за возвращение Моуринью мадридцам придется заплатить "Бенфике" почти 15 млн евро.
Ранее президент "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую им должность после второго подряд сезона без титулов. Сам он также будет баллотироваться.
Моуринью 63 года. Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
