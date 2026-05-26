Путин заявил об укреплении сырьевой независимости России и Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере добычи и переработки критически важных природных ресурсов, что укрепляет долгосрочную сырьевую независимость двух стран, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"В числе совместно реализуемых проектов – внедрение самых современных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины", - добавил он.