Путин заявил об укреплении сырьевой независимости России и Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере добычи и переработки критически важных природных ресурсов, что укрепляет долгосрочную сырьевую независимость двух стран, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Это реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", которая опубликована в преддверии визита в газете "Казахстанская правда".
Президент России отметил, что на казахстанском рынке весьма востребована инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний.
"В числе совместно реализуемых проектов – внедрение самых современных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины", - добавил он.