Россию и Казахстан связывают прочные узы дружбы, заявил Путин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, союзничество Москвы и Астаны опирается на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве", - подчеркнул он.