Россию и Казахстан связывают прочные узы дружбы, заявил Путин

22:48 26.05.2026
Путин: Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, союзничество Москвы и Астаны опирается на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин накануне визита в Астану написал статью "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии". Она опубликована в газете "Казахстанская правда".
"Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб", - написал глава государства.
Президент также отметил особую роль партнерства Москвы и Астаны для стабильности на евразийском пространстве.
"Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве", - подчеркнул он.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
