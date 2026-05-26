Путин заявил о планах "Газпрома" расширить газотранспортную сеть Казахстана

  • Президент России Владимир Путин заявил о планах «Газпрома» принять участие в оптимизации и расширении газотранспортной инфраструктуры Казахстана.
  • Российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и «чистой» энергетики.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах "Газпрома" принять участие в оптимизации и расширении газотранспортной инфраструктуры Казахстана.
Путин накануне визита в Казахстан написал статью "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии". Она опубликована в газете "Казахстанская правда".
"Для устойчивого энергоснабжения республики – с участием "Газпрома" – планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры", - отметил глава государства.
Кроме того, как подчеркнул президент, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
