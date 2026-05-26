Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности партнерства с Казастаном в сфере мирного атома - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 26.05.2026 (обновлено: 23:17 26.05.2026)
Путин заявил о важности партнерства с Казастаном в сфере мирного атома

Путин назвал сферу мирного атома частью долгосрочного партнерства с Казахстаном

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что работа в сфере мирного атома является важной частью партнерства России и Казахстана на долгосрочную перспективу.
  • Президент России сообщил о сооружении в Казахстане с участием госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции и напомнил о запуске инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алма-Атинской области.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Работа в сфере мирного атома является важной частью партнерства России и Казахстана на долгосрочную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Накануне визита в газете "Казахстанская правда" опубликована статья президента "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".
«

"Важной составляющей двустороннего партнерства на долгосрочную перспективу является взаимодействие в сфере мирного атома. Новый флагманский проект - сооружение в Казахстане с участием госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.

Он напомнил, что церемония запуска инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алма-Атинской области состоялась в 2025 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
12 ноября 2025, 14:52
 
В миреКазахстанРоссияАлма-Атинская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала