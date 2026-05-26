Путин заявил о важности партнерства с Казастаном в сфере мирного атома

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Работа в сфере мирного атома является важной частью партнерства России и Казахстана на долгосрочную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важной составляющей двустороннего партнерства на долгосрочную перспективу является взаимодействие в сфере мирного атома. Новый флагманский проект - сооружение в Казахстане с участием госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.
Он напомнил, что церемония запуска инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алма-Атинской области состоялась в 2025 году.
