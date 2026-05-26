Путин отметил важность приграничного взаимодействия России и Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Межрегиональное и приграничное взаимодействие вносит существенный вклад в добрососедские отношения России и Казахстана, по этой линии действуют более 80 соглашений, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Существенную лепту в наши добрососедские отношения вносит межрегиональное и приграничное взаимодействие. По этой линии действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.