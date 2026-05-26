Путин отметил особое место Победы в ВОВ в истории России и Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана, отметил президент России Владимир Путин.
В преддверии государственного визита президента РФ в Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована статья Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", ее текст также размещен на сайте Кремля.
"Предметом бережного отношения для всех нас была и остается общая история народов России и Казахстана. Особое место в ней занимает Победа в Великой Отечественной войне", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что в России и Казахстане хранят память о Победе.
"В наших странах свято чтят подвиги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе", - добавил Путин.