Путин рассказал о проектах российских инвесторов в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российские инвесторы участвуют в реализации порядка 70 крупных проектов в Казахстане.
- Проекты реализуются в различных отраслях, включая автомобилестроение, тяжелое машиностроение и химическую промышленность.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские инвесторы участвуют в реализации порядка 70 крупных проектов в Казахстане, в том числе в тяжелом машиностроении и химической промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Текст статьи президента "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии" размещен на сайте Кремля.
"С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях", - отмечается в статье.