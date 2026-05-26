Путин рассказал о поставках казахстанской нефти через Россию

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки обеспечивается через территорию РФ за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил президент России Владимир Путин.
Он добавил, что для устойчивого энергоснабжения республики с участием "Газпрома" планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры.
"Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики", - отметил президент.