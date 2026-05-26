Путин рассказал о поставках казахстанской нефти через Россию

22:27 26.05.2026 (обновлено: 22:38 26.05.2026)
Путин: более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки обеспечивается через Россию за счет работы КТК, заявил Путин.
  • Президент добавил, что для устойчивого энергоснабжения республики с участием "Газпрома" планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки обеспечивается через территорию РФ за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил президент России Владимир Путин.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Накануне визита в газете "Казахстанская правда" опубликована статья президента "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".
"За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.

Он добавил, что для устойчивого энергоснабжения республики с участием "Газпрома" планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры.
"Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики", - отметил президент.
